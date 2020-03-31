التفاصيل الكاملة لاقتحام السفارة السودانية بالقاهرة

اقتحم عشرات من السودانيين المُقيمين في مصر يوم “الثلاثاء” مبنى السفارة السودانية بالقاهرة، وحطموا عدداً من المكاتب والأبواب احتجاجاً على عدم استضافتهم ضمن العالقين في المعابر الحدودية بسبب “كورونا”.

وأكد مصدر مسؤول بالسفارة لـ “باج نيوز” أن عدداً من السودانيين المقيمين في مصر وصلوا مبنى السفارة بالقاهرة أمس “الإثنين” واحتدوا مع السفير ورددوا هتافات “مدنية .. مدنية” وإدعوا أنهم ضمن العالقين بمنطقة “السباعية” وطالبوا بتوفير سكن وتقديم خدمات لهم أسوة بالمُستضافين ، وقال “أتى اليوم عشرات منهم واقتحموا مبنى السفارة وحطموا عدداً من الأبواب والمكاتب” وأوضح أن السفارة اتصلت بالسلطت المصرية وألقت القبض على عدداً منهم.

وأوضح المصدر أن العالقين في منطقة “السباعية” معروفين لدى السفارة بكشف أسماء دقيق تم مُطابقته مع تذاكر وقوائم السفر، وأكد أن “300” من السودانيين مازالوا عالقين في “السباعية” ورفضوا التحرك من المنطقة والعودة إلى القاهرة أو أسوان وأشار إلى أن غالبيتهم من التجار فضلوا البقاء في المنطقة بحجة أن لديهم بضائع.

وفي ذات السياق أكد أحد السودانيين العالقين بمنطقة “السباعية” لـ “باج نيوز” فضل حجب اسمه، أن من اقتحموا مبنى السفارة وحطموا الأبواب والمكاتب لا علاقة لهم بالعالقين في المعابر الحدودية من قريب أو بعيد، وقال “العالقين في منطقة السباعية معروفين بالأسماء وقوائم السفر والتذاكر التى قطعناها للمغادرة للسودان” وأضاف “رجعنا إلى القاهرة بعد أن أصابنا اليأس من فتح المعبر وتم استضافتنا بمبادرة من سودانيين على نفقتهم في شقق والسفارة اقتصر دورها على التنسيق فقط”.

الخرطوم: باج نيوز

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