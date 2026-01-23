وزير الثقافة والإعلام يتفقد مبنى سونا بالخرطوم ويثني على الوكالة والعاملين بها في دعم معركة الكرامة

اثنى الاستاذ خالد الاعيسر وزير الثقافة والإعلام على الدور الذي تقوم به وكاله السودان للانباء والعاملين بها أثناء معركه الكرامة وبعدها ومناصرة القوات المسلحة في معركة الكرامة.

وقال خلال تفقده مبنى وكاله السودان للانباء الخميس “اننا حينما نتحدث عن سونا نتحدث بكل فخر واعزاز لأنها استطاعت ان تردم الهوة بين المسؤولين والجمهور عبر المؤتمر التنويري الاسبوعي الذي بلغ خمسين مؤتمر صحفيا خلال العام المنصرم”.

واضاف الاعيسر ان الدمار الذي لحق بالاجهزة والمعدات يفوق التصور حيث فاقت الخسائر ملايين الدولارات بجانب الخسائر التي منيت بها هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني التي بلغت 15 مليون دولار اضافة الى الخسائر الكبيرة للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون.

وأشار الاعيسر الى ان سونا التي تأسست في العام 1970 كانت أكبر مؤسسة تمتلك الأجهزة الحديثة.

وأكد الاعيسر التزام وزارته بإعادة (سونا) الى سيرتها الأولى، مشيرا الى ان الوزاة سوف تبدء في اعاده تأهيل هذه المؤسسات واضاف “ان طموحنا سقفه السماء وسنثبت للعالم ان الإرادة السودانية قادرة على ابطال كل محاولات التفكيك”.