قبيلة المسلمية بالنيل الأبيض تسير قافلة دعم وإسناد للنازحين من ولايات كردفان ودارفور

سيرت رابطة أبناء قبلية المسلمية بولاية النيل الأبيض الخميس قافلة دعم واسناد للوافدين من ولايات كردفان ودارفور الذين تستضيفهم الولاية بمعسكر قوز السلام بكوستي اشتملت القافلة على مواد غذائية، وكساء واواني منزلية تحت شعار “كلنا واحد”، شهد تسليم القافلة الأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية كوستي، والدكتور لمياء عبدالله أحمد مفوض العون الإنساني بالولاية، والاستاذ عوض الطاهر مدير الرعاية الاجتماعية بمحلية كوستي.

وامتدح المدير التنفيذي لمحلية كوستي المواقف الوطنية المشرفة لقبيلة المسلمية في اسناد حرب الكرامة، وقال ان القبيلة ظلت تجسد معاني الوطنية واللحمة الاجتماعية ومساندة للقضايا الداعمة للوحدة الوطنية .

وأعرب عن شكره لمفوضية العون الانساني والمنظمات علي تهيئة بيئة معسكر قوز السلام للوافدين، فيما أكدت مفوض العون الانساني دكتور لمياء عبدالله ان القافلة جاءت في وقتها ولامست الاحتياجات الحقيقية للنازحين من كردفان ودارفور، وأشارت الى أن اعداد النازحين في تزايد مستمر حيث استقبلت الولاية في اليومين الماضيين 100 أسرة ما يعادل 700 فرد، وأعربت عن شكرها لقبلية المسلمية على هذا المحمل والذي يؤطر لمعاني التكافل والتراحم واللحملة الوطنية.