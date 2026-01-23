أمين الجهاز القومي للاستثمار: ملتقى صنع في نهر النيل فرصة لترتيب الرؤية الاستثمارية

قالت الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أحلام مدني مهدي سبيل إن ملتقى صنع في نهر النيل الذي يقام خلال الاسبوعين القادمين بعطبرة فرصة لترتيب الرؤية الاستثمارية في إحداث تنمية متوازنة في كل الولايات، موضحة أن مجموعة أصيل القابضة ثبتت أركان الصناعة الوطنية أثناء الحرب وغطت الأسواق المحلية والعالمية بالعديد من المنتجات .

وأضافت لدى زيارتها لمصانع مجموعة أصيل القابضة بشندي اليوم برفقة وزيري الاستثمار والتخطيط والتنمية العمرانية والمدير التنفيذي لمحلية شندي إن ولاية نهر النيل خلال فترة الحرب احتضنت العديد من الاستثمارات خاصة في المجال الصناعى التي وجدت التسهيلات والإجراءات السهلة من خلال النافذة الواحدة، كاشفة عن أن هذه التجربة التي جذبت العديد من المستثمرين سيتم تعميمها على المستوى الاتحادي.

ودعت إلى قيام شراكات بين المستثمرين الوطنيين من أجل تعزيز الاستثمار في السودان وزيادة الإنتاج والصادر إلى خارج البلاد .

وقال عثمان عبدالرحيم وزير الاستثمار والصناعة بولاية نهر النيل إن الزيادة الكبيرة في الإستثمارات بالولاية كانت بفضل السياسات الواضحة والمبسطة والمرنة التي انتهجتها الوزارة والتي زادت من الاستثمارات الصناعية الزراعية .

وأشار إلى ان تجربة مجموعة أصيل القابضة في ترسيخ الصناعة الوطنية بعد الحرب دفعت الكثير إلى الاستفادة من الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها ولاية نهر النيل من ناحية الإجراءات والموارد .

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية شندي الحاج بلة سومي إن مجموعة أصيل القابضة اتاحت العديد من فرص العمل للخريجين والفنيين والعمالة من المجتمع المحلي ووفرت المنتجات في الأسواق في زمن الحرب .