جهاز المخابرات العامة يضع كافة الامكانيات لمكافحة فيروس كورونا

اكد جهاز المخابرات العامة وضع كافة امكانياته لاسناد جهود الدولة لمكافحة فيروس كرونا والتنسيق مع الادارات العامة للطوارئ الصحية بوزارة الصحة الاتحادية وصندوق الامدادات الطبية بترحيل (50) طن من الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية عبر طيرانه (الطيران الوطني) الى ولايات دارفور الخمس وفق برمجة تبدأ من الاول من ابريل 2020م .

واكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق اول ركن جمال الدين عبد الحميد ان الجهاز سيكون شريكا اصيلا في كافة الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس حفاظا على المواطنين والبلاد من الوباء الخطير مشيرا الى ان عملية الاسناد ستستمر بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بالمركز والولايات حتى يعبر الوطن هذه المرحلة الخطرة بامان في ظل وباء يضرب كافة دول العالم .

الجدير بالذكر ان جهاز المخابرات العامة كان مبادرا منذ الوهلة الاولى في اسناد وزارة الصحة حيث خصص مستشفاه (يونيفرسال) بالخرطوم بحري بكافة امكانياته الحديثة لاستقبال المواطنين الوافدين من الخارج في اطار برنامج الدولة للحجر الصحي بجانب تجهيزه لعدد من مقاره بالولايات الحدودية لتكون في خدمة أنشطة الحجر الصحي .

الخرطوم31-3-2020 (سونا)

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