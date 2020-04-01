لجنة أمن محلية السلام تقف علي الاوضاع بمعبر المقينص

-وقف دكتور مصطفي محمد حمد المدير التنفيذي لمحلية السلام بولاية النيل الابيض رئيس لجنة أمن المحلية وعدد من أعضاء اللجنة الامنية وتنسيقية قوى اعلان الحرية والتغيير بالولاية وقفوا اليوم بمعبر المقينص الحدودي على الاوضاع الصحية ومدى تنفيذ القرارات والتوجيهات المتعلقة بإغلاق المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان والتي تجئ في اطار توجيهات مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس حكومة الولاية لمجابهة مخاطر جائحة كورونا .

كما وقفواعلي سير تنفيذ الاوامر المحلية الخاصة بإغلاق أندية المشاهدة ومحلات الشيشة ومنع التجمعات ومناسبات الأفراح والاتراح.

وامن الجميع علي ضرورة توفيق أوضاع الحالات المرضية بمعبر الكويك الحدودي الي جانب إلتزام الأجهزه الأمنية والشرطية بمتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق الكامل للشريط الحدودى مع دولة الجنوب لحين انجلاء الاوضاع الصحية الماثلة حفاظا علي صحة وأمن واستقرار مواطني المحلية .

سونا

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