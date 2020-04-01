الخارجية: اتصالات مع سفارات السودان في إطار مكافحة كورونا

أفادت وزارة الخارجية بأنها ظلت في حال تواصل دائم مع بعثاتها بالخارج، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنها قامت بإحالة تقارير الاجتماعات الصادرة عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى وزارة الصحة الاتحادية، كما قامت بإرسال الاستراتيجية القارية المشتركة لمواجهة جائحة كورونا إلى وزارة الصحة.

من ناحية أخرى، نقلت وزارة الخارجية طلب وزارة الصحة الخاص بتزويدها بأدوات فحص فيروس كورونا والعمل على تدريب فنيي المعامل بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

سونا

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