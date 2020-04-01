وزيرة الخارجية تتلقى رسالة شكر من نظيرها الايطالي

تلقت السيدة أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية، رسالةً من السيد لويجي ديمايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، رداً على رسالة الوزيرة بالتضامن مع الحكومة والشعب الايطالي في مواجهة وباء كرونا (كوفيد 19).

وأعرب الوزير الإيطالي، من خلال الرسالة، عن تقديره العميق لرسالة التضامن والمواساة التي وجهتها السيدة الوزيرة للحكومة والشعب الإيطالي، والتي تشهد على الروابط القوية التي توحد البلدين، حتى في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وأشار الوزير إلى تناول نائبته السيدة إيمانويلا ديل ري، قبل أسابيع قليلة، أثناء زيارتها للسودان، مع السيدة الوزيرة، التطورات السياسية والعلاقة الثنائية الممتازة بين الخرطوم وروما.

ثم تطرق إلى التطور الخاص بإنتشار الفيروس الذي أجبر الدول على اتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل السعي لخلق رد سريع وفعال للطوارئ الصحية.

وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب جهداً مشتركاً استثنائياً وتنسيقاً عالمياً غير مسبوق، يمكن تعزيزه من خلال مظاهر الدعم والتضامن على المستوى الدولي.

وأعرب الوزير في ختام رسالته عن أمله أن تتاح الفرصة للقاء بينهما بمجرد أن تنتهي هذه الأوضاع الصعبة.

سونا

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