الولايات المتحدة تجدد دعمها للحكومة الانتقالية

أشاد السيد تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، مجددا دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية .

جاء ذلك لدى لقاء السفيرة أميرة عبد الله عقارب، القائم بالأعمال المكلف بسفارة السودان بواشنطن، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية بحضور السفير محمد عبد الله التوم، مدير عام الإدارة الأوربية والأمريكية، والسفير دونالد بوث، المبعوث الأمريكي للسودان، ونائبه، وبحضور مسؤول ملف السودان.

في مستهل اللقاء قدم مساعد وزير الخارجية الأمريكي تعازيه للحكومة والشعب السوداني في وفاة وزير الدفاع.

من جانبها، عبرت القائم بالأعمال المكلف عن تضامن السودان الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة جائحة كورونا، الذي أفقدها حياة الآلاف.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها. وتناول اللقاء كذلك أهمية الإسراع برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتسنى له التعامل مع المؤسسات المالية والدولية.

سونا

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