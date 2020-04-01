مجلس السيادة يدين الهجوم الصاروخي على أراضي السعودية

أدان مجلس السيادة الانتقالي ، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا الاعتداء الذي استهدف أمن المملكة، وسلامة شعبها الشقيق، يمثل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي تضامنه وحكومة وشعب السودان مع شقيقته المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

سونا

شارك الموضوع :



