رئيس مجلس السيادة يبحث مع السفير السعودي بالخرطوم سبل تعزيز التعاون

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري ، بسفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي حسن بن جعفر.

وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات على المستويين الإقليمي والدولي بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.

إلى ذلك أدان رئيس مجلس السيادة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمن المملكة العربية السعودية وسلامة شعبها الشقيق، ويمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، مؤكداً تضامن السودان حكومة وشعباً مع الشقيقة السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

سونا

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