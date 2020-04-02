المحكمة العليا تبطل قرار ترقية ضباط بالقوات المسلحة

اصدرت المحكمة العليا دائرة الطعون الادارية برئاسة القاضي د. صلاح برير قرارا بإلغاء قرار وزير الدفاع الاسبق الفريق اول عوض ابن عوف الذي قضى بترقية ضباط الدفعتين 3 تقانة و4 جامعيين متجاوزا ضباط الدفعة 53 الذين يفترض ترقيتهم إلى رتبة النقيب قبل الدفعتين آنفتي الذكر في القرار الذي اصدره ابن عوف بالرقم ( 1044) لسنة 2018م.

وقال محامي الدفعة 53 الاستاذ عمر الامين عبد الرحمن ” تقدمنا بطعن اداري إلى محكمة الطعون الادارية بالرقم 38 انا وزميلي الاستاذ التجاني سيد أحمد عطا المنان بإلغاء قرار وزير الدفاع واعادة اقدمية ضباط الدفعة 53 واصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قرار ابن عوف واعادة الاقدمية لضباط الدفعة 53 .

الخرطوم:آيات فضل

صحيفة السوداني

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