تركي آل الشيخ: من يرحل عن الأهلي نأتي بأفضل منه 100 مرة

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، أنه تلقى اتصالا هاتفيا، أمس الأربعاء، من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.

وكتب تركي آل شيخ على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”، “أنتم تعلمون سبب ابتعادي الفترة الماضية، لكن تلقيت اتصالا اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي محمود الخطيب”.

وتابع “أوضح لي وجهة نظره وتقبلتها”.

ووجه تركي رسالة لجمهور الأهلي، قائلا، “حتى لا يبات جمهور الأهلي حزينا.. من يرحل يرحل، نأتي بأفضل منه 100 مرة”.

وكان الأهلي قد أعلن رسميا أمس عبر موقعه الرسمي عن رحيل لاعبه أحمد فتحي بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

سبوتنيك

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