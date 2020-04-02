عائشة موسى تتفقد القطاع غير المهيكل بوزارة العمل .

تفقدت السيدة عائشة موسى عضو مجلس السيادة اليوم سير العمل بلجنة حصر القطاع غيرالمهيكل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويأتي هذا العمل في إطار تنسيق الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومجهودات اللجنة العليا للطوارئ وكان في استقبالها الأستاذ محمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانبه أوضح الشابك ان العمل لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع غير المهيكل يتم بالتنسيق مع المجتمع المدني ولجان المقاومة

والتغيير والعديد من المتطوعين الافراد.

وكان إجتماعاً قد عٌقد مؤخرا خلص لتكوين غرفة طوارئ المعلوماتية لوضع جميع البيانات المحصورة في محتوى موحد لضمان التوزيع العادل للمواد الغذائية والمبالغ المقررة بواسطة لجان المقاومة ولجان الحرية والتغيير في المحليات وفي الولايات بعد حصر كل الموارد المالية التي من شأنها رفد مجهودات الاستجابة بالتمويل اللازم لتغطية جميع مجهودات دعم القطاع غير المهيكل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

كما استعرض الإجتماع الآليات المختلفة والطارئة لتوفيرالمواد الغذائية والسيولة الكافية لتغطية فترة بقاء الأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص داخل القطاع غير المهيكل بالمنازل خلال فترة حظر التجوال كإجراءات احترازية للتصدي لتفشي فيروس كورنا المستجد .

سونا

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