السودان يجدد موقفه الثابت تجاه أمن واستقرار السعودية

جدد السودان موقفه الثابت تجاه أمن وسلامة وإستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأدانت وزارة الخارجية في بيان صحفي الهجوم الإرهابي الذي قامت به المليشيات الحوثية مساء السبت ٢٨مارس ٢٠٢٠م بإطلاق صواريخ باليستية علي مدينتي الرياض وجازان.

وفي مايلي تورد (سونا) البيان الصحفي :

تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تعبّر عن موقفها الثابت تجاه أمن وسلامة وإستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي هذا الإطار تدين الهجوم الإرهابي الذي قامت به المليشيات الحوثية مساء السبت ٢٨مارس ٢٠٢٠م بإطلاق صواريخ باليستية علي مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتعرب الوزارة عن إستنكارها وإدانتها بأقوى العبارات لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وسلامة شعبها ويشكل إمعاناً من طرف المليشيات الحوثية الإرهابية في إنتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

تؤكد الوزارة في هذا الصدد تضامن جمهورية السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وإستقرار وسلامة شعبها.

سونا

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