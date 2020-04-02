والي كسلا يصدر قرارا بإغلااق المحلات التجارية

-أصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد قرارا بفرض تدابير احترازية إضافية لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا الولاية تم بموجبه قفل المحلات التجارية غير المرتبطة بالأكل والشرب والدواء اعتبارا من السادسة صباحا من يوم الجمعة الثالث من أبريل الحالي ولمدة أسبوعين قابلة للزيادة وفقا للتقديرات الصحية.

وشمل القرار إغلاق البوتيكات ـ صوالين الحلاقة والكوافيرات ـ محلات بيع الأجهزة الكهربائية ـ محلات الموبايلات وملحقاتها ـ محلات الأحذية ـ محلات العطور ـ الدلالة ـ محلات بيع الأقمشة ـ محلات حجز البصات السفرية إلى حين السماح لها بالسفر ـ وكالات السفر والسياحة ـ شركات الطيران ـ المغالق بالسوق الرئيس بمدن كسلا ـ القربة ـ حلفا الجديدة ـ محلات الأثاثات والأواني المنزلية والمكتبات .

وتوعد القرار المخالفين للأمر بالتعرض للعقوبة المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997 كما وجه القرار الأجهزة العسكرية والأمنية والعدلية وإدارات المحليات بتنفيذ أحكام القرار.

سونا

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