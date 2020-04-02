مجلس الوزراء: تطبيق الحظر الكامل سيتم على مراحل

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، عن تشكيل لجنة لوضع الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال الوصول إلى مرحلة الحظر الكامل.

وقال فيصل في تصريحات صحفية الخميس، إن مجلس الوزراء قرر أن يتم الحظر الكامل على مراحل مع استصحاب إحصائية الإصابة بالمرض، مضيفاً أنه كلما زاد انتشار المرض وجدّت حاجة لإجراءات احترازية يمكن زيادة ساعات الحظر ويمكن تطبيقه بالكامل.

ووجّه مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع التجمعات بالتركيز على ولاية الخرطوم، باعتبار أنها تستقبل الوافدين من الخارج وكل الحالات التي ظهرت كانت بها

السوداني

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