النائب العام يوجه بتسهيل حركة الكوادر الصحية أثناء حظر التجوال

وجه النائب العام بعدم منع الكوادر الصحية التحرك أثناء حظر التجوال وتقديم المساعدة اللازمة لهم كما وجه القوات النظامية ووكلاء النيابة بعدم القبض على الأطباء ومنسوبي المهن الطيبة الأخرى والكوادر المساعدة أو تسبيب أي نوع من المضايقة لهم أثناء تحركهم لتأدية واجباتهم خلال ساعات التجوال.

ودعا النائب العام إلى ضرورة تسهيل حركة الإسعافات وإسعاف المرضى خلال ساعات حظر التجوال مع مراعاة كل التوجيهات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.

وقال النائب العام إن الأطباء ومنسوبي المهن الطيبة الأخرى والكوادر المساعدة هم خط الدفاع الأول لجائحة كورونا التي تجتاح العالم وأنه لابد من التعامل معهم بمرونة أثناء تحركهم خلال ساعات حظر التجوال.

وأعرب النائب العام عن أمله في أن يتعاون الجميع بتنسيق متكامل لمواجهة الأزمة .

الخرطوم 2-4-2020م (سونا)

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