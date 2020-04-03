أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
الصيحة:
* البلاد في أخطر مراحل “الوباء”
* إصابة وحالات اشتباه وإغلاق معبر أشكيت
* تفاصيل (13) قراراً للجنة إزالة التمكين
* موقع أمريكي يحذر السودان من المصير الليبي
* وزارة الصناعة: ثُلثا السيارات غير مرخصة
* حظر تصدير الذرة منتصف أبريل
السوداني:
* حمدوك يطلق مبادرة “القومة للسودان” للتبرع لبناء الدولة
* تسجيل أول حالة “كورونا” بالمخالطة وحجز (700) من الجيش في سفينة
* “إزالة التمكين” تعفي عشرات الموظفين وتصادر مؤسسات ومستشفيات
* وزير الصناعة يوافق على زيادة سعر “الرغيفة” لـ”جنيه ونصف”
الدار:
* نتنياهو في الحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بـ”كورونا”
* لجنة إزالة التمكين تصادر مستشفيات وتنهي خدمة (51) موظفاً
* وصول (3) بواخر بنزين وباخرتين جازولين إلى ميناء بورتسودان
* مباحث قسم التكامل تضبط المتهم الهارب بقتل وكيل نيابة المجلد
* قرار بإغلاق معبر أشكيت
* اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان الرياضيات للأساس وامتحان الأحياء للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)