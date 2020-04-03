أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

الصيحة:

* البلاد في أخطر مراحل “الوباء”

* إصابة وحالات اشتباه وإغلاق معبر أشكيت

* تفاصيل (13) قراراً للجنة إزالة التمكين

* موقع أمريكي يحذر السودان من المصير الليبي

* وزارة الصناعة: ثُلثا السيارات غير مرخصة

* حظر تصدير الذرة منتصف أبريل

السوداني:

* حمدوك يطلق مبادرة “القومة للسودان” للتبرع لبناء الدولة

* تسجيل أول حالة “كورونا” بالمخالطة وحجز (700) من الجيش في سفينة

* “إزالة التمكين” تعفي عشرات الموظفين وتصادر مؤسسات ومستشفيات

* وزير الصناعة يوافق على زيادة سعر “الرغيفة” لـ”جنيه ونصف”

الدار:

* نتنياهو في الحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بـ”كورونا”

* لجنة إزالة التمكين تصادر مستشفيات وتنهي خدمة (51) موظفاً

* وصول (3) بواخر بنزين وباخرتين جازولين إلى ميناء بورتسودان

* مباحث قسم التكامل تضبط المتهم الهارب بقتل وكيل نيابة المجلد

* قرار بإغلاق معبر أشكيت

* اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان الرياضيات للأساس وامتحان الأحياء للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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