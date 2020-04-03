بعد تأكّيدات وكيله الأهلي المصري يصدم لاعب الهلال السوداني”أطهر الطاهر”

قالت تقارير مصرية إنّ نادي الأهلي القاهري رفض فكرة ضم لاعب الهلال السوداني أطهر الطاهر، لتدعيم الجبهة اليمنى خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري ورفض تجديد عقده بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع أمس”الخميس” أنّ إدارة الأهلي تلقت ترشيحات بالجملة لتدعيم الجبهة اليُمنى بلاعب جيد وصاحب خبرات، وشهدت الأيام الماضية ترشيح أكثر من ظهير محلي أبرزهم علي فوزي”إنبي” ورجب بكار “بيراميدز” وكريم العراقي”المصري” ومعهم السوداني أطهر الطاهر ظهير فريق الهلال السوداني، فضلاً عن حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق ونادي سودوفا الليتواني حالياً.

ورفض مسؤولو الأهلي فكرة الدخول في مفاوضات مع الظهير السوداني لعدة أسباب، فى مقدمتها أن اللاعب غير مناسب فنياً للأهلي، فضلاً عن أن القلعة الحمراء لا ترغب فى ضم ظهير أجنبي وتُفضل أن يكون الظهير الأيمن الذي سيخلف أحمد فتحي من الدوري المصري.

ورغم أن وكيل اللاعب السوداني أكّد أن هناك أندية مصرية ترغب في ضم الظهير السوداني إلا أن الأهلي أعلن أنه لم ولن يدخل في هذه الصفقة وأن الأمر كان مجرد ترشيحات من البعض وتم رفضها مبكراً للأسباب السابقة.

السوداني

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