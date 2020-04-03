تصدير(5) ألف رأس من الضان دفعه اولى للسعودية

أعلن وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله ابشر عن تصدير الدفعة الاولى من الماشية الى المملكة العربية السعودية بميناء سواكن و بلغت (5) الف رأس ضأن، من مجموع (300) الف معدة للتصدير.

واكد أبشر على ان السودان يصدر للسعودية ضأن خال من الأمراض والأوبئة ويعتمد على المراعي الطبيعية، مشيرا إلى أن السوق السعودي من أكبر الاسواق في الشرق الأوسط.

من جانبه أكد مدير عام المحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية د. يحي علي سبيل، التزام الوزارة بكل الاشتراطات الصحية العالمية للصادر و خلو الماشية من أمراض، وقال إن الصادر سيستمر للسعودية بواقع (15-20) الف يوميا .

السوداني

شارك الموضوع :



