المؤتمر السوداني يعلن دعمة الكامل لمبادرة (القومة للسودان)

أعلن حزب المؤتمر السوداني دعمه الكامل للمبادرة الشعبية للبناء والتعمير، والتي أطلقها مساء أمس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء تحت شعار: (القومة للسودان).

ووجه الحزب في بيان صحفي أصدره اليوم، كامل عضويته في الداخل والخارج، بالمساهمة العاجلة في هذا الأمر.

ودعا كافة بنات وأبناء الشعب إلى بذل ما يستطيعون فداءً للوطن وبنائه.

واعتبر حزب المؤتمر السوداني المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح، لبث الروح في الاقتصاد السوداني الذي عانى متلازمات عديدة من الأسقام التي أوهنت جسده.

وطالب الحزب في بيانه باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة في شأن استعادة أموال الدولة المنهوبة من قبل رموز النظام البائد والمنتفعين سابقاً من فترة حكمه العضود، وأن تتخذ قرارات حاسمة تفضي إلى أيلولة كل الشركات والمؤسسات التابعة للأجهزة الأمنية لوزارة المالية.

كما لفت إلى حتمية الارتكاز على الإنتاج المحلي وتسهيل كل العوائق التي يصطدم بهما المنتج السوداني في شتى المجالات الزراعية والصناعية والمعدنية.

سونا

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