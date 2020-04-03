ولاية القضارف:رصد 30 مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية

أعلنت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف عن رصد مبلغ 30 مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية بالولاية وقد بدأت الوزارة في ضخها علي 150 مركزا للبيع المخفض بكل انحاء الولاية ضمن برنامج تخفيف اعباء المعيشة.

وقالت مدير عام وزارة المالية في تصريح لسونا ان الوزارة رصدت ايضا مبلغاً مقدراً لشراء 50 الف جوال سكر سيتم توزيعها علي مراكز تخفيف اعباء المعيشة ضمن الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل .واوضحت ان الولاية تشهد استقرار نسبيا في سلعتي الدقيق والوقود والتي تم اعتماد آليات جديدة لتوزيعهما عبر المحليات بالاضافة لسلعة الغاز واشارت الي ان وزارتها كونت لجنة لسلة رمضان للعاملين بالتنسيق مع ديوان الزكاة وقد تم رصد مبالغ مقدرة ايضا في هذا الخصوص.

سونا

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