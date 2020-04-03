السفارة السودانية بالقاهرة: اكتمال وصول العالقين في منطقة السباعية

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة استقبالها آخر فرد من العالقين في منطقة السباعية يوم الجمعة مشيرة الى أنها بذلت جهود مضنية استمرت لأكثر من اسبوعين حتى اكتملت عملية عودة كل العالقين الى القاهرة .

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أنها شكلت لجنة قامت باسكان كل القادمين وصرف اعانات لهم فضلا عن توفير الرعاية اللازمة لبعض المرضى منهم .

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :-

السفارة السودانية بالقاهرة

الجمعة 3 ابريل 2020

بحمد الله وتوفيقه استقبلت السفارة السودانية صباح اليوم الجمعة آخر فرد من العالقين في منطقة السباعية بعد جهود مضنية استمرت لاكثر من اسبوعين جرت فيها مفاوضات اسفرت في النهاية عودة كل العالقين الي القاهرة.

وقد قامت اللجنة المكونة من قبل السفارة من اسكان كل القادمين وقامت ادارة الحسابات بالسفارة بصرف اعانات للجميع .

ولما كان بعض العالقين مرضى ولايقوون على تحمل السفر والارهاق قامت السفارة عبر المستشارية الطبية بتجهيز سيارة اسعاف ونقل شخصين الى المستشفى فور وصولهم القاهرة .

والسفارة لايسعها الا ان تقدم الشكر والتقدير لكل من تطوع للعمل في اللجان المختلفة لمساعدة اخوانهم العالقين لظروف خارجة عن ارادتهم والشكر للجنة العليا بالسودان التي قامت بتوفير سبل الراحة للعالقين لحين عودتهم لبلادهم سالمين ان شاء الله .

القاهرة 3-4-2020 (سونا)

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