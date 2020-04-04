حملة للوقاية من (كورونا) تشمل (70) سوقاً للتعدين الأهلي

أطلقت وزارة الطاقة والتعدين _ قطاع التعدين، حملة للوقاية من فيروس “كورونا” وتشمل أكثر من (70) سوقاً للتعدين التقليدي منتشرة في أكثر من (14) ولاية إلي جانب توزيع كمامات ومعقمات لكل العاملين في التعدين التقليدي والذين يصل عددهم لأكثر من مليون شخص في كل أرجاء السودان.

وأوضح مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي، عبدالله شم في تصريحات صحفية أمس أن الحملة يقف عليها وزير الطاقة والتعدين ووكيل قطاع التعدين بالوزارة ومدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ” الذراع الفني والرقابي لقطاع التعدين بوزارة الطاقة” والمكتب التنفيذي الوزاري إلى جانب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وإدارة البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية، وقال إن الحملة تتم بالتنسيق مع حكومات الولايات والمبادرات الشبابية بمناطق التعدين، وأشار إلى أنها تشمل المعدنين الموجودين بالآبار وخطوط الإنتاج.

صحيفة الجريدة

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