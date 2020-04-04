رونالدينيو في السجن .. خسارة أمام قتلة ومكالمة من بويول

مرّ شهر تقريباً على حبس أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدينيو في أحد سجون باراغواي مع شقيقه، ويقاوم المعاناة قدر المستطاع للحفاظ على ابتسامته المعهودة.

ونشرت صحيفة (الموندو) الإسبانية بعض الكواليس عن يوميات نجم برشلونة السابق في السجن، بعد دخول باراغواي بجواز سفر مزور.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدينيو يحاول قضاء وقته في لعب كرة القدم الخماسية، أو الكرة الطائرة باستخدام القدم. وحقق بطل العالم 2002 بالفعل بطولة دوري السجون قبل أسابيع، لكنه تعرض لخسارة أخرى في كرة القدم الطائرة (فوت فولي) التي تمارس على شواطئ البرازيل دائماً.

وجاءت الخسارة على يد الثنائي يوني ديفيد ميريلس وإدغار رامون أوتازو، ويعاقب الاثنان بتهمة القتل والسرقة، إذ أدين الأول بـ18 عاماً في السجن، والآخر بعشر سنوات.

واستقبل رونالدينيو العديد من الزيارات في السجن، خاصة من لاعبين من باراغواي لتقديم الدعم، وهو من قلائل السجناء الذين يمكنهم استخدام الهاتف الجوال لإجراء واستقبال اتصالات من العائلة والأصدقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارليس بويول زميله السابق في البرسا حرص على الاتصال به هاتفياً في سجنه، وكان من القلائل الذين قدموا له تهنئة في عيد ميلاده الشهر الماضي.

العربي الجديد

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