ميسي ثالثا في إحصائية حول أفضل لاعبي برشلونة عبر التاريخ

توافد على نادي برشلونة الإسباني العديد من نجوم الكرة العالمية الذين ساهموا في صناعة تاريخ هذا النادي.

وفي إحصائية اعتمدت على تصويت محبي الفريق الإسباني ونشرها موقع givemesport، حول أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، كانت المفاجأة بحلول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المرتبة الثالثة.

حيث تصدر القائمة مواطنه مارادونا، وحل خلفه الساحر البرازيلي رونالدينيو، ليحل ميسي ثالثا، وجائت قائمة أفضل عشر لاعبين بدءا من المركز الرابع وحتى العاشر، يوهان كرويف، إنيستتا، تشافي، بويول، رونالدو، نيمار وبيكيه.

ومن المراكز الـ 11 حتى الـ 20 جاء كل من لويس سواريز، وداني ألفيش، وسيرجيو بوسكيتس، وصامويل إيتو، وريفالدو وديفيد فيا، ورونالد كومان، وروماريو، والبغاري خريستو ستويشكوف، وفيكتور فالديس، على الترتيب.

وفي وقت سابق أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يصر على أن يقوم برشلونة بالتعاقد مع مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بالإضافة إلى عودة البرازيلي نيمار.

في الوقت الذي يفاضل فيه النادي الإسباني بين اللاعبين، في رغبة أكبر لجلب الأرجنتيني الذي مازال صغير السن، لتعويض الأوروغواياني سواريز في خط المقدمة.

سبوتنيك

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