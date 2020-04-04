برئاسة دوسه تعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال الفاشر

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن تكوين لجنة تطبيع لنادي الهلال الفاشر وفقًا لقرار صادر بتوقيع الأمين العام حسن أبو جبل حصلت عليه”السوداني”.

وترأس اللجنة بحسب السودانى فيصل عبد الله دوسه ، فيما تمّ اختيار إسماعيل محمد الدومة عمر لمنصب نائب الرئيس، وعبد الباسط موسى للأمانة العامة، وحسن يوسف عبد الله لأمانة المال.

وضمت عضوية اللجنة، محمد عبد الماجد، عصام علي محمد، الصادق عبد الرحمن، ناصر عبد الله أحمد، أمير أبوبكر أحمد، علي عبد اللطيف علي الدين، حواء الزين محمد، حكمة إبراهيم عبد الله، صديق أحمد محمد، الدين آدم عبد الله، محمد المبارك إبراهيم محمد، زين الدين محمد علي، أحمد عيسى إبراهيم.

وبحسب القرار فإنّ مدة لجنة التطبيع لنادي هلال الفاشر ثلاثة أشهر، تشمل تسيير شؤون النادي الإدارية والفنية والمالية.

وطالب اتحاد الكرة اللجنة بعقد جمعية عمومية غير عادية لإجازة النظام الأساسي، واختيار اللجان العدلية والهيئة الانتخابية، وفقًا للنظام الأساسي المجاز من قبل الجمعية العمومية لنادي هلال الفاشر، وإجازة لائحة الانتخابات من قبل اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء بالاتحاد السوداني لكرة القدم وفقًا لنص المادة”18″ من النظام الأساسي، وعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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