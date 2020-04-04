تشافي يتبرع بمليون يورو لمكافحة وباء كورونا

تبرع نجم الكرة الاسبانية السابق، تشافي هرنانديز وزوجته نورية كونيليرا بمبلغ مليون يورو إلى مستشفى العيادة الطبية في برشلونة، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وفق ما أعلن المستشفى السبت.

وقال المستشفى في حسابه على تويتر “تبرع تشافي هرنانديز وزوجته نورية بمبلغ مليون يورو لمواجهة وباء “كوفيد-19″. سويا سنصل!”.

وقال تشافي في مقطع مصور على الفيديو بثه الموقع الرسمي للمستشفى الكاتالوني “نساند أنا ونورية المعركة ضد فيروس كورونا التي يقودها مستشفى العيادة الطبية في برشلونة.

وبفضل الهبات التي يحصل عليها المستشفى، قام بشراء المعدات اللازمة لعلاج المصابين والخاصة بالعاملين في القطاع الصحي لديه”.

وانضم تشافي من خلال هذا التبرع إلى مبادرات العديد من الرياضيين في إسبانيا وبينهم نجم برشلونة ليونيل ميسي ومدرب مانشستر سيتي وبرشلونة سابقا بيب غوارديولا، نجم كرة السلة باو غاسول وأسطورة التنس رافايل نادال بعد قيامهم بالتبرع من أجل مكافحة الوباء الذي حصد اكثر من 124 ألف شخص حول العالم حتى اليوم، بينهم 11744 في إسبانيا وحدها التي باتت بعد إيطاليا، ثاني دولة من حيث عدد الضحايا.

سكاي نيوز

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