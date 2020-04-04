رونالدو يستعين بـ”حلاق” من عائلته لقص شعره بسبب كورونا

نشر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي كشف من خلاله عن حلاقه الجديد في الحجر الصحي.

وفاجأ رونالدو معجبيه بظهوره صحبة صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز وهي تقص له شعره بسبب الحجر المنزلي الذي يخضع له معها ومع أطفاله للوقاية من فيروس كورونا.

وعلق النجم البرتغالي رونالدو على الفيديو قائلا: “ابق في المنزل وحافظ على أناقتك”.

ويبدو أن رونالدو سيجبر على الظهور بقصة شعر جديدة خاصة وأنّ والدة أطفاله سبق وأن عملت كعارضة أزياء ولا تملك خبرة كافية في المهنة الجديدة.

وكان كريستيانو رونالدو، ووكيل أعماله خورخي مينديز، قد قدما تبرعا كبيرا لصالح مستشفيات البرتغال، من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في وفاة أكثر من مليون شخص بجميع أنحاء العالم.

وأدى انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى ملازمة معظم سكان العالم لمنازلهم خاصة وأنّ الإصابة به قد تجاوزت مليون نسمة.

وأدى انتشار وباء كورونا إلى إيقاف الأنشطة الرياضية كافة في معظم دول العالم كما كان سبباً بإلغاء العديد من الأحداث الرياضية.

ويجتاح فيروس كورونا القاتل أغلب دول القارات الخمس منذ خروجه من الصين، حيث ارتفع إجمالي عدد المصابين في العالم حتى اليوم إلى ما يقارب مليونا و130 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات أزيد من 62 ألفا، وتعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا من الوباء تليها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

عربي 21

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