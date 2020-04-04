بسبب الحجر.. ماريا شارابوفا تنشر رقم هاتفها وتطلب من المعجبين التواصل معها

فاجأت نجمة التنس العالمية المعتزلة مؤخرا الروسية ماريا شارابوفا معجبيها بنشر رقم هاتفها على صفحتها بتويتر ودعتهم ليتواصلوا معها.

واختارت الروسية التي تقيم في الولايات المتحدة الأميركية عزل نفسها في منزلها تجنبا لتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتبت شاربوفا إنها حاولت أن تجد وسلة للتواصل مع الجميع، بعدما أقدمت الأسبوع الماضي على دردشة عبر تقنية البث الحي مع 150 من معجبيها.

وأضافت “أريد أن أكون أكثر تواصلا معكم، لأننا جميعا نعيش التباعد الاجتماعي”.

وأوضحت ” أريدكم أن تكتبوا لي ما تعتقدون، سأترك رقم هاتف على الشاشة لتبعثوا لي عبره رسائل”.

يذكر أن شاربوفا اعتزلت لعب التنس في 26 فبراير الماضي.

الحرة

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