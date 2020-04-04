الوساطة لمفاوضات سلام السودان تدعو لعدم فبركة الأخبار

طالبت الوساطة لمفاوضات سلام السودان بجوبا، الأجهزة الإعلامية بالابتعاد عن تلفيق الأخبار وفبركتها، وأصدرت تعميما صحفيا أشارت فيه إلى خبر منسوب لصحيفة “العين الإخبارية”، وفيما يلي تورد (سونا) نص التعميم الصحفي:

اطلعت الوساطة على خبر صحفي منسوب لصحيفة “العين الأخبارية” مفاده أنها تحصلت عبر مصادرها بالوساطة على ورقة الحركات المسلحة التي قدمت لوفد الحكومة الانتقالية حول القضايا السياسية العالقة الخمس والتي تتمثل في ملف السلطة، الثروة، والعدالة والمصالحة والتعويضات وجبر الضرر إلى جانب قضايا النازحين واللاجئين.

وتفاجأت الوساطة بالخبر المحرر من قبل الصحفية “مها التلب” التي أكدت تحصلها على ورقة الحركات المسلحة، الورقة التي لم تكشف عنها الوساطة لأي جهة صحفية كانت، بل عملت الوساطة على تسليمها لوفد الحكومة السودانية للمفاوضات لدراستها ومناقشتها والرد عليها.

عليه فإن الوساطة تؤكد للأطراف المتفاوضة، “مسار دارفور” و”وفد الحكومة” ولكافة الأجهزة الإعلامية وللعامة على أنها لم تصرح لأي جهة صحفية بما يخص الأوراق المتبادلة بين الأطراف المتفاوضة، كما تناشد الوساطة كافة الأجهزة الإعلامية وتخص صحيفة ” العين الأخبارية” وصحفييها التحلي بأخلاقيات العمل الصحفي ومصداقيتها في تحرير ونشر الأخبار.

كما أن الوساطة تشيد بدور الأجهزة الإعلامية في تغطيتها المتواصلة لمجريات محادثات السلام السودانية المستمرة بمنبر جوبا وتلفت نظرها إلى الابتعاد عن تلفيق الأخبار وفبركتها.

جوبا 4-4-2020 (موفد سونا)

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