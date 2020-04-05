برنامج المهنيين السودانيين للإحتفال بإحياء ذكرى ال “6” أبريل

اعد المكتب الإعلامي لتجمع المهنيين السودانيين بالتنسيق مع وزارة الثقافة وإدارة الإذاعة والتلفزيون برنامجا حاشدا للإحتفال بذكرى “6” أبريل تحت شعار”ونحمل عبءَ أن نبني الحياة ونبتكر”.

و اتخذ البرنامج في كل من الإذاعة و التلفزيون أشكالا متباينة تتفاوت بين فترات مفتوحة الى برامج حوارية وثقافية تتمحور حول مساهمات الشعب السوداني بمكوناته وفئاته المختلفة في إحداث التغيير.

ويتناول البرنامج قضايا الراهن الساسي التي يدخل فيها ملف السلام، وتحديات الفترة الإنتقالية وتتقدم هذه القضايا المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء (القومة للسودان).

من جهة اخرى أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا يوضح فيه عظمة ذكرى ال “6” أبريل والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوداني إجلالاً لقيم الحرية والسلام والعدالة،

واشار البيان إلى الظرف الصحي العالمي الذي حال دون إقامة فعاليات كما ينبغي، و ناشد المواطنين بإتباع الإرشادات الصحية من أجل ضمان سلامة الجميع.

سونا

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