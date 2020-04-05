لجنة العمل الميداني:طريقة ثورية بشأن إحياء ذكرى “6” أبريل

أكدت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير على الاحتفال باحياء ذكرى السادس من أبريل على ان يراعى في الاحتفال الوضع الصحي الراهن للبلاد

واوضحت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغييرفي بيان اصدرته اليوم انه ونسبة للأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع فإن الفعاليات ستختصر من مهام جماعية إلى مهام فردية وذلك تحسبا للمخالطة.

واشارت الى ان فعاليات احياء الذكرى الأولى ستبدأ “من الساعة الواحدة بتوقيت الثورة في نهار السادس من أبريل وحتى ذكرى سقوط النظام البائد في 11 ابريل” مع الالتزام بالمحاذير الصحية وتجنب التجمعات.

و اشار البيان الى ان الإحتفالات تحتوي على حملة ترديد هتافات الثورة ورفع علم السودان في المنازل والسيارات والشوارع، واضاءة فلاشات الهواتف في تمام الساعة 8 مساءاً في كل مكان مع ترديد النشيد الوطني، و إضاءة الشموع ليلاً ونشر صور وفديوهات توضح ذكرى العمل الثوري في مواقع التواصل الإجتماعي.

و تقدمت اللحنة بإعتذار لجماهير الشعب السوداني أن إحتفال بذكرى كهذه يتم دون وضع واجبات جماعية يشارك الجميع في تنفيذها، متمنين تمام الصحة والعافية للوطن.

سونا

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