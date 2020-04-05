مجلس الوزراء يناقش موضوع شركات المنظومة الدفاعية

ناقش الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء اليوم موضوع شركات المنظومة الدفاعية.

واستمع إلى تقرير من اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظومة الصناعات الدفاعية التي شرعت في وضع مصفوفة تضمنت الشركات ووضعها والمقترحات الخاصة بإمكانية أيلولة بعضها لوزارة المالية وتحويل بعضها لشركات مساهمة عامة وتخصيص البعض الآخر.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية أن العمل في هذا الشأن يمضي نحو الأمام، مبيناً أن مجلس الوزراء طالب بقيد زمني لعمل هذه اللجنة المشتركة حتى لايكون الأمر مفتوحاً .

وأبان فيصل أن وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي أعلن أن شركة السبيكة الذهبية المملوكة لجهاز المخابرات العامة آلت بالكامل لوزارة المالية وبالتالي ستلعب دورها كأكبر شركات القطاع العام العاملة في مجال الذهب.

سونا

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