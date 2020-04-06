قطاعات جامعة الجزيرة ترحب بمبادرة القومة للوطن

وجد نداء (القومة للوطن) تجاوباً كبيراً من قطاعات واسعة بجامعة الجزيرة حيث تدافعت للمشاركة بإسهامات مالية متفاوتة حيث دعت التجمعات المهنية بالجامعة منسوبيها للمشاركة الفاعلة في هذه المبادرة تماشياً مع الروح الوطنية التي هبت لبناء الوطن حيث انهالت التبرعات دعماً واستجابة للنداء في مواجهة التحديات .الماثلة

وعبرت التجمعات المهنية عن ترحيبها بخطوة رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية دكتور عبد الله حمدوك بإطلاق حملة (القومة للسودان) لدعم الموازنة العامة وإحتياجات البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية وتحديات مواجهة جائحة كورونا واكد منسوبو الجامعة دعمهم لهذه الحملة التي دعا رئيس الوزراء من خلالها الشعب السوداني للتبرع الجماعي لمساعدة .السودان لمواصلة تجليات وإرث الثورة المجيدة

سونا..

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