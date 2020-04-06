الأمين العام لمجلس الوزراء يثمن استجابة الشعب للقومة للسودان

– ثمن الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عثمان حسين عثمان الاستجابة الواسعة لقطاعات الشعب السوداني المختلفة لمبادرة القومة للسودان (الحملة الشعبية للبناء والتعمير ) والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك مؤخرا.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم اللقاء التنويري للعاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مبادرة القومة للسودان والذي نظمه تجمع المهنيين بالأمانة.

وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء أن المبادرة تأتي والشعب السوداني يستشرف ذكرى ثورة ديسمبر -أبريل المجيدة والتي جسّدت اسمى معاني التكاتف والتعاضد للشعب السوداني، مبيناً أن المبادرة تأتي اذكاءً لروح الوطنية وتلبية لنداء الوطن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

من جانبها قدمت مسؤول الإعلام والإتصال بمكتب رئيس الوزراء الأستاذة داليا الروبي شرحاً مفصلاً حول أهداف وغايات المبادرة، موكدة أنها مستمدة من ثقافة الشعب السوداني المتمثلة في التلاحم والتعاضد، مضيفة أن هذه المبادرة مستمرة وذلك من أجل معالجة المشاكل الطارئة كمرحلة أولى والإسهام في تنفيذ العديد من المشاريع القومية كمرحلة ثانية، مشيرة الي انه سوف يتم التعامل بأعلى درجات الشفافية وتمليك المجتمع كافة المعلومات المتعلقة بالمبادرة.

واستعرض اللقاء عدداً من المقترحات عن كيفية إسهام ودعم العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذه المبادرة.

سونا

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