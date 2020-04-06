الاتحاد الإفريقي يدعو لرفع العقوبات على السودان للتصدي لفيروس كورونا

دعا الاتحاد الإفريقي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وزمبابوي للمساعدة في التصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد وهو ما من شأنه تسهيل عمليات الاستجابة وهو ما اعتبره المجتمعون غير إنساني وغير قابل للاحتمال في ظل الظروف الحالية.

جاء ذلك في مؤتمرٍ رقمي ضم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، والدكتور جون نكينغاسونغ، مدير المركز الإفريقي للأوبئة، وعددٌ من رؤساء الدول الإفريقية، وذلك لمناقشة خطة الاتحاد الإفريقي للتصدي لجائحة كورونا.

وقدم السيد موسى فكي خلال المؤتمر تنويراً حول الخطوات التي تم عملها من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي بناءً على توصيات الاجتماعات السابقة. كما قدم الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عرضاً أكد فيه ضرورة التحرك السريع وإجراء الاختبارات وتأمين إيصال معدات الفحص الطبي ومعدات الحماية الشخصية الطبية.

وأمَّن القادة خلال الاجتماع على أن هذه الجائحة غير مسبوقة النظير تتطلب زيادة التعاون بين الدول في مجالات الصحة والنقل لرسم الاستراتيجية القارية، وضرورة حشد الدعم الدولي من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين والدول الصديقة لمجابهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

سونا

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