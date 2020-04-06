رابطة موظفي منظمة الإيقاد تتبرع بمائة ألف دولار لمجابهة كورونا

التقى وكيل وزارة الخارجية، السفير د.الصديق عبد العزيز، اليوم، بمكتبه بوفد رابطة موظفي منظمة الإيقاد، وقد سلّم الوفد السيد الوكيل تبرع الرابطة بمبلغ 100 مائة ألف دولار لصالح حكومة السودان في جهودها لمجابهة جائحة الكورونا.

من جانبه عبر السيد الوكيل باسم حكومة وشعب السودان عن شكره وتقديره لرابطة موظفي منظمة الإيقاد لهذا الدعم السخي الذي يجسد معاني التضامن مع شعب السودان في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً أن هذه المبادرة تسهم في تعميق فهم شعوب دول المنظمة لدورها الكبير في تحقيق التضامن لدول المنطقة والذي تجسده مبادرة الرابطة.

سونا

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