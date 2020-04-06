انفاذ برنامج الوعي السلوكي لمجابهة كورونا بالخرطوم

شرعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في إنفاذ برنامج الوعي السلوكي لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره بين المواطنين.

وأكد د. الفاتح عثمان المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن زيارة وزيري الشباب والرياضة ولاء البوشي و الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح لمكتبه بالوزارة اليوم تأتي في إطار الدعم المعنوي لجهود الصحة في مكافحة الوباء وأهمية التوعية بالمرض وكيفية تجنب الإصابة به بين كافة فئات المجتمع، مشيرا إلى أن برامج التوعية يتم بواسطة كوادر متخصصة في مجال الطب الوقائي والعلاجي وتعزيز الصحة.

كما أشاد الوزيران بالجهود المبذولة من الكوادر الصحية وفرق المتطوعين والمبادرات في كل مجالات الصحة.

سونا

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