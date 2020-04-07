حمدوك يزور ولاية الجزيرة الأسبوع القادم

يشارك د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في حملة حصاد القمح بولاية الجزيرة خلال زيارته للولاية الأسبوع القادم والتي يطوف خلالها على عدد من أقسام المشروع للوقوف ميدانياً على عمليات الحصاد ولقاء المزارعين ومسؤولي المشروع.

وقال د.عبد القادر محمد أحمد مدير مكتب مشروع الجزيرة إن مزراعي الجزيرة سيحصلون على حوالي 12 مليار جنيه سوداني (12ترليون بالقديم) من بيع محصول القمح لهذا العام الذي يتولي البنك الزراعي السوداني شراءه بالكامل من المزارعين، مشيرا إلى أن هذه الأموال الطائلة ستنشط الاقتصاد الوطني بأكمله وتوثر إيجابا على قطاعات اقتصاية مهمة أخرى مثل قطاع النقل والتجارة الداخلية وتوفر حوالي نصف حاجة البلاد من القمح والتي كانت الدولة تنفق عليها ملايين الدولارات.

وقال د. عبد القادر تركاوي وكيل وزارة الزراعة إن زيارة رئيس الوزراء لمشروع الجزيرة تأتي تقديرا واحتفاءً بجهود المزراعين والعمال وإدارة المشروع ووزارة الزراعة وهيئة البحوث الزراعية ووزاة الري الذين تمكنوا من تحقيق إنتاجية استثنائية قفزت بمتوسط إنتاج الفدان من 1.2 طن للفدان الواحد إلى 1.6 طن بنسبة زيادة تبلغ %.33

وأضاف د. تركاوي أنه تم توفير كميات كافية من الوقود لعمليات الحصاد ومن المتوقع أن يسد النقص في جوالات الخيش في الأسبوع القادم بشحن الكميات التي وصلت بورتسودان بالفعل إلى ولاية الجزيرة

سونا

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