المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة يمتدح مبادرة القومة للسودان

ـ امتدح الأستاذ شرف الدين بابكر شنيبو المدير التنفيذى لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض مبادرة القومة للسودان والتي أطلقها رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والتي تهدف لبناء الوطن.

وأكد شنيبو في تصريح لـ(سونا) أن المبادرة تعد من المبادرات الوطنية الفاعلة والتي تحث على التكافل والتعاون والتعاضد وإحياء قيمة النفير التي يتمتع بها الشعب السوداني في الملمات والأفراح، مؤكدا أنها تخاطب وجدان الشعب السوداني وأحاسيسه بروح الوطنية الحقة والانتماء للوطن السودان.

وأضاف أنها تمثل مساهمة بسيطة من كل مواطن من أجل البناء والتعمير وحل الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مناشدا مواطني المحلية التبرع بسخاء كل حسب استطاعته تلبية لنداء الوطن وللنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة.

سونا

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