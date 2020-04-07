والي البحر الأحمر يشيد بمبادرة تصنيع المعقمات

تفقد والي البحر الاحمر المكلف لواء ركن حافظ التاج معمل الهندسة الكيميائية ،ووقف علي عمليات تصنيع المعقمات واشاد بدور الجامعة والطلاب في خدمة المجتمع واسنادهم لجهود التصدي لوباء كورونا .

جاء ذلك في إطار مبادرة جمعية الهندسة الكيميائية بجامعة البحر الاحمر لتصنيع المعقمات التي انطلقت اليوم ضمن المسؤولية التضامنية لمجابهة فايروس كورونا.

من جانبها أوضحت د:عائشة عثمان عميد كلية الهندسة بالجامعة أن المبادرة شجعت إدارة الجامعة علي الوقوف خلف الطلاب ودعم جهودهم في خدمة المجتمع .

وأضاف رئيس جمعية الهندسة الكيميائية بجامعة البحر الاحمر مهند عصام ان المبادرة تستهدف تصنيع عدد ( 3000 )عبوة معقم وتوزيعها للأسر مجاناً ، مشيدا بدعم حكومة الولاية في توفير المواد الخام لتصنيع المعقمات التي تسهم في تقليل الإصابة بفايروس كورونا.

سونا

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