تواصل برامج التوعية وتعقيم مواقف المواصلات بأمدرمان





تواصلت برامج التوعية وتطهير المرافق ومواقف المواصلات بمحلية أمدرمان للوقاية من فيروس كورونا حيث نفذت الإدارة العامة للشئون الصحية والبيئة بمحلية أمدرمان حملة لتطهير وتعقيم لموقف الشهداء بأمدرمان بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد الأستاذ الطيب محمد الشيخ المدير التنفيذي للمحلية فى تصريح (لسونا)استمرار الحملات التوعوية بجانب تعقيم مواقف المواصلات والمخابز والمساجد ودور العبادة بجانب المواقع المستهدفة.

كما أكد دكتور صلاح الدين حسن حاج موسى مدير الإدارة العامة للشئون الصحية بالمحلية على ضرورة إنفاذ موجهات وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا، مشيدا بإدارات الصحة بالمحلية في مجابهة الفيروس وتقليل الإصابة على مستوى المحلية.

سونا

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