الحكومة تكوّن لجنة مُختصة لدراسة الحظر الشامل في السودان





كلفت اللجنة العاليا للطوارئ الصحية بالبلاد في اجتماعها يقاعة الصداقة أمس لجان مُختصة لإعداد تقارير نهائية على ضوئها يتم اتخاذ قرار إعلان الحظر الكامل أو اغلاق الكثير من الأسواق والمحال التي ليس لها ارتباط بمعاش واحتياجات المواطنين الأساسية وذات الإدزدحام الكثيف بمواقعها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة الإعلام، فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية امس، أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية عقدت اجتماعها الراتب بقاعة الصداقة ، برئاسة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وقال إنها اطلعت اللجنة على تطورات أوضاع وباء كورونا بالبلاد والمجهودات المبذولة لمواجهة انتشار وتفشي الجائحة.

وقال صالح إن الاجتماع استمع إلى تقرير آخر من وزارة الصحة حول زيادة قدرة الوزارة على الفحص الطبي وجهودها المبذولة لتطوير الصناعة المحلية في مجالات توفير الملابس الواقية للكوادر الصحية والكوادر المساعدة لها في القطاع، بجانب مناقشتها لتقرير من لجنة الخدمات حول تجهيز مراكز العزل والإيواء والعلاج وكيفية زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز.

وأعلن صالح أن اللجنة اتخذت عدداً من القرارات والتوجيهات تمثلت في قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للكوادر الصحية واللجان الهندسية ولجنة الخدمات من ظاهرة الاعتداء من بعض أفراد القوات النظامية وحالات الرفض التي ظلت تواجهها لجنة الخدمات من بعض لجان المقاومة في الأحياء برفض اختيار بعض مراكز الإيواء والعزل بمناطقهم.

وأشار إلى أن وزراء المالية والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والعمل قدموا تقارير حول كيفية توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة للقطاعات المتاثرة حال إعلان الحظر الكامل وتوفير السلع الأساسية بالأسعار المعقولة من وزارة الصناعة وإيقاف العمل بالقطاع الحكومي من وزارة العمل حتي تتمكن الدولة من التصدي ومواجهة تفشي وانتشار الجائحة.

صحيفة الجريدة

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