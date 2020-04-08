توتنهام يعلّق على صور مورينيو “المخالفة لأوامر الحكومة”





حذّر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يتدربون في إحدى المساحات الخضراء بالعاصمة لندن.

والتقطت صور لمورينيو مع الصفقة القياسية للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي في حصة تدريبية في حديقة عامة في الضواحي الشمالية للعاصمة، وشوهد لاعبان آخران من توتنهام هما الكولومبي دافينسون سانشيز وريان سيسينون، وهما يركضان جنبا إلى جنب.

وقال ممثل لنادي توتنهام الثلاثاء “لقد ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق”، مضيفا “سنواصل تعزيز هذه الرسالة”.

كما نشر مدافع توتنهام الدولي العاجي سيرج أورييه مقطع فيديو له على حسابه في إنستغرام وهو يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض فيه الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجول أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل ما لم يكونا عضوين في نفس الأسرة.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في بريطانيا حيث أودى بحياة 6159 شخصا وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء.

سكاي نيوز

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