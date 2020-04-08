سواريز يتحدث عن “عودة نيمار إلى برشلونة”





تحدث الدولي الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم الدولي، الأربعاء عن امكانية عودة زميله السابق، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الفريق الكاتالوني.

وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية : “الجميع يعرف ناي (نيمار)، نعرف المحبة التي يكنها له الجميع في غرف الملابس. إنه لاعب لا جدال فيه، ولا يزال لديه الكثير ليظهره. سيكون مرحباً به دائماً في الفريق، ونحن نقدره كثيراً”.

ورد سواريز الذي يتعافى من عملية جراحية في الغضروف المفصلي في الركبة اليمنى ، على سؤال حول الشائعات عن احتمال عودة النجم البرازيلي لبرشلونة، قائلا: “من الصعب الحديث عن اللاعبين اليوم… من الصعب الحديث عن من قد يأتي في هذا الوضع (انتشار فيروس “كوفيد-19″). لكن يمكنني التعليق على اللاعبين، وهم لاعبون كبار”.

وتحدث سواريز أيضا عن إمكانية تعاقد الفريق الكاتالوني مع نجم إنتر ميلان الإيطالي الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (22 عاماً)، وقال: “لاوتارو لاعب يتألق في إيطاليا، إنه قلب هجوم متحرك، ومن المهاجمين المذهلين جدا، وذلك يعكس أهميته كمهاجم كبير. ليس هناك أي تعارض، يجب أن يكون سعيدا أن ناديا مثل برشلونة يريده”.

وأضاف الهداف الأوروغوياني: “سيكون هناك دائما تنافس صحي بيننا، وطالما لدينا جميعا نفس الهدف، أي الفوز بكل شيء، فإن اللاعبين الذين يأتون لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه وتعزيز صفوفنا سيكون مرحبا بهم دائماً”.

عربي 21

شارك الموضوع :





