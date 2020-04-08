غرب كردفان تشدد على ضرورة قفل المعابر للحد من كورونا





أكد والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله أن حكومته اتخذت عددا من التدابير الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا في مقدمتها التشديد في عملية قفل المعابر مع دولة الجنوب للحد من انتقال المصابين خاصة في المحليات الحدودية.

وقال في تصريح لـ(سونا) إنه لا تساهل أو استهتار مع هذة الجائحة لافتا إلى استقرار الأوضاع الصحية بكل محليات الولاية، مشيرا إلى حالة اشتباه واحدة بمدينة النهود وتم إرسال العينة من المشتبه إلى المعمل المركزي وجاءت النتيجة سلبية.

وناشد اللواء عبد الله إدارة إشرافية أبيي العمل على إغلاق سوق النعام الذي يمثل أحد التهديدات الصحية بالولاية لسهولة تحرك المواطنين عبره بين دولتي السودان وجنوب السودان، مبينا أن هذه التحوطات الغرض منها المحافظة على أرواح المواطنين وليس لتعطيل مصالحهم.

وقال إن كافة الشاحنات التي تنقل السلع متاح لها التحرك في كافة المحليات، مشيرا إلى أن الشاحنات التي تنقل مواد الإغاثة والمعونات الإنسانية لدولة الجنوب مسموح لها العبور مع وضع الضوابط الصحية على السائقين القادمين من دولة الجنوب وضرورة إخضاعهم للحجر الصحي بمنطقة هجليج بمحلية كيلك.

وناشد والي غرب كردفان المواطنين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتقيد بها، مشيرا لخطورة الفيروس وسرعة انتقاله. كما طالب الجميع بعدم الاختلاط خاصة مع القادمين من السفر.

وأوضح الوالي أن التنسيقية العليا بالولاية تعمل جاهدة على تجهيز كافة مراكز العزل بالصورة المطلوبة في كل المحليات المستهدفة، مبينا أن الولاية قد استلمت معينات تجهيز الغرف من وزارة الصحة الاتحادية بجانب العمل على صيانة سبع من عربات الإسعاف الخاصة بالولاية من قبل التنسيقية العليا لمجابهة جائحة كورونا بالمركز.

سونا

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