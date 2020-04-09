هل يستفيد إنتر ميلان من أزمة كورونا لضم ميسي؟





يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي محاولاته لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلا أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي أثر بالسلب على القيمة السوقية لكل لاعبي العالم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن “ليو” الحاصل على 6 كرات ذهبية، يفكر في الرحيل عن برشلونة بسبب أزمته مع الإدارة الكتالونية، وتحديدا مع الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي، وهو ما فتح الباب للإنتر من أجل التعاقد معه.

محاولة جديدة

وفقا لما ذكرته قناة “TNT Sports”الأرجنتينية، فإن النادي اللومباردي بدأ بالفعل مفاوضات التعاقد مع ميسي في الصيف المقبل، وذلك من أجل المنافسة على جميع الألقاب، بالإضافة إلى مناطحة يوفنتوس بعد تعاقد الأخير مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من ريال مدريد قبل عامين.

وأوضح المصدر أن القرار سيعود لميسي فقط، بالإضافة إلى رغبة الإنتر في دفع ما يلزم من أجل الحصول على البرغوث الأرجنتيني صاحب الـ32 عاما.

وسيكون أمام الإنتر فرصة مذهلة لضم ميسي، خصوصا بعد انخفاض القيمة التسويقية لجميع اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى توقف أغلب البطولات والدوريات حول العالم.

وشارك ميسي مع البارسا خلال الموسم الحالي في 31 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 16.

رأي تيباس

وفي هذا الصدد، أكد خافيير تيباس رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أن رحيل ميسي لن يؤثر على قوة ومكانة الليجا، مستشهدا بمغادرة كريستيانو رونالدو لصفوف ريال مدريد في صيف 2018، منتقلا إلى يوفنتوس.

وأكد أنه تم ترديد نغمة خسارة الليجا بسبب رحيل رونالدو، موضحا أن الدوري الإسباني ربح كثيرا من الأموال ولم يفقد أي شيء حتى الآن.

وأوضح أن “الليجا ستظل دائما قوية”، مشيرا إلى أن الدوري الإسباني يضم العديد من نجوم الكرة العالمية، وليس ميسي فقط.

محاولة سابقة

ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق، رفض استبعاد إمكانية انضمام ميسي لصفوف “النيراتزوري”، بعدما أكد أن هذا الأمر “حلم مشروع بالنسبة للإنتر”.

فضلا عن ذلك، فإن هناك العديد من التقارير الإيطالية التي ربطت بميسي بالانضمام إلى الدوري الإيطالي، من أجل لم شمل الصراع الأكبر على مر التاريخ الذي استمر 15 عاما في الدوري الإسباني بين البرغوث الأرجنتيني ورونالدو.

بوابة العين الأخبارية

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