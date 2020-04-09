جابر يثني على دعم مجموعة البرير لصندوق التصدي لجائحة كورونا





أثنى الفريق الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية،على الدعم الذي قدمته مجموعة شركات مامون البرير للصندوق القومي للتصدي لوباء كورونا.

وامتدح لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، بوفد مجلس إدارة المجموعة برئاسة مأمون سعود مأمون البرير، استجابة الشعب السوداني ومساهماته ودعمه للتصدي لجائحة كورونا.

من جهة اخرى أكد ممثل مجلس الإدارة مأمون سعود مأمون البرير، في تصريح صحفي، أن دعم المجموعة يأتي ضمن عملها في مجال المسؤولية المجتمعية، ولدعم الوقفة الوطنية لأبناء السودان وفي إطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتجاوز الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن الدعم عبارة عن مبلغ 10 مليون جنيه سوداني، نصفها دعم نقدي ونصفها الآخر عبارة عن 50 ألف كيلو جرام من الصابون والمطهرات لحملة تعقيم ولاية الخرطوم.

سونا

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